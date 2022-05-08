Гол Антона Миранчука принес «Локомотиву» минимальную победу над «Рубином» в Москве

Футболисты «Локомотива» минимально обыграли «Рубин» (1:0) в матче 28-го тура чемпионата России.
Отметим, что автором единственного гола в прошедшей встрече стал полузащитник железнодорожников Антон Миранчук, удачно реализовавший 11-метровый удар на 87-й минуте.
Таким образом, московский клуб набрал 44 очка и расположился на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. Казанцы идут 13-ми (29 очков).
В следующем туре «Локомотив» сыграет дома против «Динамо» (14 мая), а «Рубин» отправится в гости к «Уралу» (15 мая).
Чемпионат России
28-й тур
«Локомотив» – «Рубин» – 1:0 (0:0)
Гол: Миранчук, 87 (с пенальти)
«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Мампасси, Магкеев, Тикнизян, Бабкин (Бека Бека, 46), Петров (Миранчук, 46), Карпукас (Куликов, 90+2), Керк, Кухта, Изидор.
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тесленко, Тальби, Игнатьев, Зуев, Ломовицкий (Бакаев, 63), Кучаев (Онугха, 78), Самошников, Абильдгор, Лисакович.
Предупреждения: Тикнизян (43), Зуев (75), Миранчук (84), Игнатьев (86), Магкеев (90+4).