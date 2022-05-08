Леонид Слуцкий: Поражение «Рубина» от «Локомотива»? Мне кажется, справедливым был бы иной результат

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги матча 28-го тура чемпионата России, в котором его команда на выезде минимально уступила «Локомотиву» (0:1).

Отметим, что клуб из Татарстана потерпел свое 15-е поражение в нынешнем розыгрыше РПЛ. В данный момент коллектив занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков.

– Понятно, сейчас преобладают отрицательные эмоции. Неприятно, когда пропускаешь в концовке, с пенальти. Мне кажется, справедливым был бы иной результат. Мы были поострее. Очень обидно. Нам очень нужны очки, – цитирует Слуцкого «Чемпионат».

Добавим, что «Рубину» осталось провести два матча в РПЛ до конца текущего сезона – с «Уралом» и «Уфой». Игры запланированы на 15 и 21 мая соответственно.