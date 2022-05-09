В «Баварии» заявили, что Холанд не станет игроком мюнхенского клуба в ближайшее время

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич ответил на вопрос о том, пополнит ли состав мюнхенской команды нападающий «Боруссии» из Дортмунда Эрлинг Холанд летом 2022 года.

Ранее появилась информация, что 21-летний норвежец с высокой долей вероятности сменит клубную прописку по окончании сезона-2021/22. В подписании футболист всерьез заинтересован «Манчестер Сити».

– «Бавария» не станет следующим клубом для Холанда – это совершенно точно, – приводит слова Салихамиджича журналист Фабрицио Романо на одной из своих страниц в соцсетях.

Напомним, что Холанд выступает за «Боруссию» с января 2020 года. Всего в составе «шмелей» он принял участие в 88 матчах во всех турнирах, забил 85 голов и отдал 23 результативных передачи. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 150 миллионов евро.