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В «Баварии» заявили, что Холанд не станет игроком мюнхенского клуба в ближайшее время

Норвежский футболист близок к тому, чтобы покинуть дортмундскую «Боруссию» в конце текущего сезона.
09 мая 2022 09:34
автор: Владислав Корегин

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич ответил на вопрос о том, пополнит ли состав мюнхенской команды нападающий «Боруссии» из Дортмунда Эрлинг Холанд летом 2022 года.

Ранее появилась информация, что 21-летний норвежец с высокой долей вероятности сменит клубную прописку по окончании сезона-2021/22. В подписании футболист всерьез заинтересован «Манчестер Сити».

– «Бавария» не станет следующим клубом для Холанда – это совершенно точно, – приводит слова Салихамиджича журналист Фабрицио Романо на одной из своих страниц в соцсетях.

Напомним, что Холанд выступает за «Боруссию» с января 2020 года. Всего в составе «шмелей» он принял участие в 88 матчах во всех турнирах, забил 85 голов и отдал 23 результативных передачи. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 150 миллионов евро.

источник: «Советский спорт»
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