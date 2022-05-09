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Андрей Калайчев: Гол «Локомотива» в ворота «Рубина» соответствовал логике матча и был справедлив

Московский клуб прервал свою серию из двух поражений кряду в РПЛ, минимально обыграв казанцев со счетом 1:0.
Андрей Калайчев: Гол «Локомотива» в ворота «Рубина» соответствовал логике матча и был справедлив
09 мая 2022 10:36
автор: Сергей Иванов
автор фото: ФК «Локомотив»

Экс-защитник сборной СССР и «Локомотива» Андрей Калайчев поделился своими впечатлениями от победы красно-зеленых над казанским «Рубином» (1:0) в матче 28-го тура РПЛ.

– Первый тайм прошел в целом в равной борьбе. Казанцы ожидаемо играли от обороны и пытались контратаковать. «Локомотив» старался найти лазейки в массированной казанской защите.

Второй тайм был поживее, с моментами и острыми атаками. Гол «Локо» соответствовал логике матча и в целом был абсолютно справедлив, он вполне мог быть не единственным. Счастье нужно искать у чужих ворот. «Локомотив» атаковал намного больше, был острее, а «Рубин» почти весь второй тайм отсиживался в защите.

Отмечу, что оживил игру выход Алексиса Бека-Бека. Несколько раз он классно отбирал мяч у казанцев, а в атакующей фазе – отдал несколько хороших обостряющих передач, – сказал Калайчев.

Напомним, что в данный момент «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 44 очка. В следующем туре столичная команда сыграет дома против «Динамо».

источник: «Советский спорт»
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