Андрей Калайчев: Гол «Локомотива» в ворота «Рубина» соответствовал логике матча и был справедлив

Экс-защитник сборной СССР и «Локомотива» Андрей Калайчев поделился своими впечатлениями от победы красно-зеленых над казанским «Рубином» (1:0) в матче 28-го тура РПЛ.

– Первый тайм прошел в целом в равной борьбе. Казанцы ожидаемо играли от обороны и пытались контратаковать. «Локомотив» старался найти лазейки в массированной казанской защите.

Второй тайм был поживее, с моментами и острыми атаками. Гол «Локо» соответствовал логике матча и в целом был абсолютно справедлив, он вполне мог быть не единственным. Счастье нужно искать у чужих ворот. «Локомотив» атаковал намного больше, был острее, а «Рубин» почти весь второй тайм отсиживался в защите.

Отмечу, что оживил игру выход Алексиса Бека-Бека. Несколько раз он классно отбирал мяч у казанцев, а в атакующей фазе – отдал несколько хороших обостряющих передач, – сказал Калайчев.

Напомним, что в данный момент «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 44 очка. В следующем туре столичная команда сыграет дома против «Динамо».