«Арсенал» заинтересован в подписании Стерлинга летом 2022 года

Фланговый нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг может продолжить свою карьеру в другом клубе чемпионата Англии.

Как сообщает The Telegraph, в услугах 27-летнего футболиста заинтересован «Арсенал», рассматривающий игрока в качестве усиления своей атакующей линии перед началом следующего сезона.

Отмечается, что в данный момент руководство «горожан» не может договориться с форвардом по поводу продления действующего контракта, рассчитанного до 30 июня 2023 года.

Напомним, Стерлинг выступает за «Манчестер Сити» с июля 2015 года. В составе клуба он отыграл 337 матчей, забил 130 голов и отдал 93 результативных передачи. Вместе с «манкунианцами» футболист стал трехкратным чемпионом Англии.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Стерлинга в 85 миллионов евро.