Российский футбольный союз опубликовал поздравление с Днем Победы

Российский футбольный союз (РФС) на своем официальном сайте опубликовал поздравление с Днем Победы.

Отметим, что сегодня, 9 мая, отмечается 77-я годовщина со дня победы в Великой Отечественной войне.

– С великим праздником, с Днем Победы! Благодарим всех ветеранов за их славные подвиги и героизм на фронте и в тылу во время Великой Отечественной войны. Вечная память всем погибшим, – говорится в поздравлении.

Добавим, что все матчи 28-го тура чемпионата России, которые проходили с 6 по 8 мая, были посвящены Дню Победы и начинались с минуты молчания.