Мостовой – о положении Слуцкого: В любой другой команде тренера бы уже поменяли несколько раз

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался после поражения «Рубина» в матче 28-го тура РПЛ с московским «Локомотивом» (0:1).

В частности, он заявил, что не понимает, почему казанский клуб не решается уволить главного тренера команды Леонида Слуцкого.

«Результат оказался ожидаемым. Я в принципе, такой результат и предполагал. Про «Рубин» мы говорим уже много, но итог для этой команды всегда получается один. В любой другой команде бы тренера уже поменяли бы несколько раз, а здесь вот так. Сам человек не уходит, а руководство его оставляет, не могу сказать, с чем это связано», – цитирует Мостового «Евро-Футбол».

Напомним, под руководством Слуцкого «Рубин» занимает 13-е место в таблице, набрав 29 очков. Команда находится в зоне вылета.