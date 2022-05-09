Гилерме заявил, что «Локомотив» может стать чемпионом России в сезоне-2022/23

Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме выразил мнение, что московский клуб имеет возможность завоевать чемпионство РПЛ в следующем сезоне.

Отметим, что текущем розыгрыше чемпионата России железнодорожники занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 44 очков в 28 турах. Вчера, 8 мая, красно-зеленые на своем поле минимально обыграли «Рубин» (1:0).

– «Локомотив» может стать чемпионом в следующем сезоне? Конечно, мы будем надеяться выиграть РПЛ в следующем сезоне. Почему нет? Все возможно! – цитирует Гилерме «РБ-Спорт».

Добавив, что до конца нынешнего сезона «Локомотиву» осталось провести два матча – с «Динамо» (14 мая, дома) и «Крыльями Советов» (21 мая, в гостях).