Наумов считает, что «Сочи» и «Динамо» заслуживают медали по итогам текущего сезона РПЛ

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался по поводу выступлений «Сочи» и «Динамо» в чемпионате России сезона-2021/22.

Отметим, что московский и сочинский клубы занимают второе и третье места в турнирной таблице РПЛ, набрав по 52 очка. Бело-голубые опережают сочинцев лишь по дополнительным показателям.

– «Сочи» и «Динамо»? Эти две команды заслуживают медали. Они в этом сезоне стабильней, организованней и зрелищней, чем конкуренты. Не было таких провалов, как у «Локомотива» и ЦСКА на отдельных отрезках, не было перепадов, как у «Краснодара», – цитируют Наумова «Известия».

Добавим, что в заключительном, 30-м туре РПЛ «Динамо» и «Сочи» проведут очную встречу. Игра пройдет 21 мая в Москве.