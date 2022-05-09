Алексис Бека Бека: Не придаю большого внимания политике. Я останусь в «Локомотиве»

Полузащитник московского «Локомотива» Алексис Бека Бека заверил болельщиков, что останется в команде на следующий сезон.

«Не придаю большого внимания политике, сфокусирован только на футболе. Я должен становиться только лучше и усердно работать над этим. Конечно, я останусь в «Локомотиве», – сказал игрок, чьи слова приводит «РБ-Спорт».

Напомним, 21-летний футболист подписал контракт с «Локо» летом 2021 года. В нынешнем сезоне РПЛ он провел 17 матчей и отдал четыре голевых паса. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.