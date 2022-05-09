Футболист «Спартака» Рассказов объяснил свое присутствие на матче между «Локомотивом» и «Рубином»

Фланговый защитник «Спартака» Николай Рассказов назвал причину, по которой он присутствовал на матче 28-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Рубином».

Отметим, что вчера, 8 мая, московский клуб на своем поле обыграл казанцев со счетом 1:0. Автором единственного гола в прошедшей встрече стал полузащитник железнодорожников Антон Миранчук, удачно реализовавший 11-метровый удар на 87-й минуте.

– На матч «Локомотив» – «Рубин» я приехал исключительно в качестве болельщика. Никакой связи ни с «Локомотивом», ни с «Рубином», конечно же, не будет, – цитирует Рассказова «Спорт-Экспресс».

Добавим, что «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. «Рубин» идет 13-м (29 очков).

В следующем туре клуб из Москвы сыграет дома против «Динамо» (14 мая), а казанская команда отправится в гости к «Уралу» (15 мая).