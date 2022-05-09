Роналду принял решение остаться в «Манчестер Юнайтед» и помочь клубу завоевать трофей

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду продолжит свою карьеру в стане «красных дьяволов».

Как сообщает The Sun, португальский футболист во время беседы со своими одноклубниками сообщил о том, что он готов остаться в команде по окончании текущего сезона. Также 37-летний игрок заявил о намерении вернуть «МЮ» в Лигу чемпионов и выиграть трофей.

Напомним, что Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом прошлого года. С тех пор он забил 24 гола и отдал три результативных передачи в 38 матчах клуба во всех турнирах. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

Ранее стало известно, что португалец может впервые в своей карьере пропустить розыгрыш Лиги чемпионов, поскольку «МЮ» лишился шансов на выход в групповую стадию турнира по итогам текущего сезона.