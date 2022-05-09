Булыкин выразил мнение, что Слуцкий не справляется с работой главного тренера «Рубина»

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил работу главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в нынешнем сезоне чемпионата России.

Отметим, что в данный момент казанский клуб находится в зоне переходных матчей РПЛ, располагаясь на 13-м месте в турнирной таблице с 29 набранными очками. Вчера, 8 мая, коллектив минимально уступил «Локомотиву» (0:1) в игре 28-го тура.

– Думаю, Слуцкий не справляется со своей работой. Результаты говорят сами за себя. Скоро последуют выводы от руководства. Команду надо встряхнуть. Это не та команда, которая должна быть в стыковых матчах, – цитирует Булыкина «Спорт-Экспресс».

Добавим, что 15 мая «Рубин» сыграет в гостях против «Урала», а в заключительном туре команда из Татарстана на своем поле примет «Уфу» (21 мая).