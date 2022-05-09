«Барселона» планирует выставить Депая на трансфер по окончании текущего сезона

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай, по всей видимости, покинет каталонский клуб ближайшим летом.

Согласно данным Sport.es, руководство испанской команды не рассчитывает на 28-летнего футболиста в сезоне-2022/23. Отмечается, что сине-гранатовые готовы рассмотреть предложение от других команд по трансферу нидерландского форварда.

Ранее стало известно об интересе к игроку со стороны «Арсенала», «Тоттенхэма» и «Эвертона».

Напомним, что Депай выступает за «Барселону» с июля 2021 года. Всего в составе сине-гранатовых он отыграл 35 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал две результативных передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 45 миллионов евро.