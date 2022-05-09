Карасев назначен главным арбитром матча 1/2 финала Кубка России «Спартак» – «Енисей»

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила о том, кто из судей обслужит полуфинальные матчи Кубка России.

По информации источника, главным арбитром игры между «Спартаком» и «Енисеем» станет Сергей Карасев. Его помощниками станут Максим Гаврилин и Игорь Демешко. Резервный судья – Ян Бобровский. Отвечать за работу VAR будут Евгений Турбин и его ассистент Егор Болховитин.

Добавим, что очную встречу «Динамо» и «Алании» обслужат следующие рефери: Виталий Мешков (главный судья), Арам Петросян и Александр Богданов (ассистенты судьи), Антон Фролов (резервный судья), Владимир Москалев (VAR), и Валерий Данченко (AVAR).

Напомним, что матчи «Динамо» – «Алания» и «Спартак» – «Енисей» пройдут 10 и 11 мая соответственно.