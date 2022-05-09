Баринов прокомментировал возвращение Миранчука в состав «Локомотива»

Хавбек «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о возвращении в строй полузащитника Антона Миранчука.

«Очень рад возвращению Антохи Миранчука. Он молодец, вернулся на поле и забил победный гол! Его не хватало нашей команде», – сказал Баринов, чьи слова приводит «СЭ».

Напомним, 26-летний Миранчук стал автором решающего гола в матче 28-го тура РПЛ против «Рубина».

Добавим, что в нынешнем сезоне РПЛ полузащитник отыграл семь матчей. В его активе один гол и один голевой пас.