Каррагер посоветовал «Манчестер Сити» отказаться от идеи с подписанием Погба

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер отреагировал на появившуюся новость о том, что центральный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может пополнить состав «Манчестер Сити».

Отметим, что действующий контракт 29-летнего француза с «красными дьяволами» рассчитан до 30 июня 2022 года. Ранее стало известно об интересе к хавбеку со стороны «ПСЖ» и «Реала».

– На месте «Ман Сити» я бы даже не приближался к такому футболисту, как Погба. Он работает недостаточно усердно для того, чтобы выступать за этот клуб. Те, кто говорят, что Поль выкладывается на 100 процентов в каждой игре, ошибаются. Это ложь, – сказал Каррагер в эфире Sky Sports.

Напомним, что Погба выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2016 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 27 матчах клуба во всех турнирах, забил один гол и отдал девять результативных передач.