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Хачатурянц заявил, что РФС намерен обратиться в правоохранительные органы из-за судейства Матюнина

В организации выразили сомнения в объективности и непредвзятости решений судьи.
09 мая 2022 13:56
автор: Владислав Корегин

Глава судейского комитета РФС, а также президент РПЛ Ашот Хачатурянц рассказал по поводу того, какие дальнейшие шаги будут предприняты в отношении арбитра Алексея Матюнина.

По словам функционера, в матче 26-го тура чемпионата России «Химки» – «Крылья Советов» (4:1) судья допустил девять существенных ошибок в пользу подмосковной команды и всего одну – в пользу самарцев.

– Мы планируем обращаться в правоохранительные органы, так как у нас есть достаточно сомнений в объективном и непредвзятом судействе, а у РФС как общественной организации исчерпаны возможности для дальнейшего разбирательства по данному вопросу, – цитирует Хачатурянца «РБ-Спорт».

Ранее стало известно, что Матюнин не прошел проверку на полиграфе после матча РПЛ. Затем арбитр направил жалобу в РФС на Хачатурянца.

источник: «РБ-Спорт»
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