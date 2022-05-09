Хачатурянц заявил, что РФС намерен обратиться в правоохранительные органы из-за судейства Матюнина

Глава судейского комитета РФС, а также президент РПЛ Ашот Хачатурянц рассказал по поводу того, какие дальнейшие шаги будут предприняты в отношении арбитра Алексея Матюнина.

По словам функционера, в матче 26-го тура чемпионата России «Химки» – «Крылья Советов» (4:1) судья допустил девять существенных ошибок в пользу подмосковной команды и всего одну – в пользу самарцев.

– Мы планируем обращаться в правоохранительные органы, так как у нас есть достаточно сомнений в объективном и непредвзятом судействе, а у РФС как общественной организации исчерпаны возможности для дальнейшего разбирательства по данному вопросу, – цитирует Хачатурянца «РБ-Спорт».

Ранее стало известно, что Матюнин не прошел проверку на полиграфе после матча РПЛ. Затем арбитр направил жалобу в РФС на Хачатурянца.