Дмитрий Аленичев: «Енисей» имеет неплохие шансы обыграть «Спартак» в полуфинале Кубка России

Экс-наставник «Енисея» Дмитрий Аленичев поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка России, в котором красноярский клуб сыграет со «Спартаком».

Отметим, что встреча между командами состоится 11 мая в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало – в 19:30 мск. Главным арбитром игры был назначен Сергей Карасев.

– Какие шансы у «Енисея» обыграть «Спартак» в полуфинале? Неплохие, учитывая то, в какой футбол играет «Енисей»: интересный, с открытым забралом. На такую игру хочется смотреть! Чего не скажешь про «Спартак», который вымучивает победы, – цитирует Аленичева Vprognoze.ru.

Добавим, что на четвертьфинальной стадии турнира «Спартак» минимально обыграл ЦСКА (1:0), а «Енисей» обыграл «Рубин» (3:1).

В другом полуфинале сыграют между собой московское «Динамо» и «Алания». Их встреча запланирована на 10 мая.