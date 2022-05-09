Форвард «Локомотива» Изидор не собирается уходить из московской команды по окончании текущего сезона

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал о том, что он не собирается покидать московский клуб по окончании сезона-2021/22.

Отметим, что 21-летний француз пополнил состав железнодорожников 22 января этого года, перейдя из «Монако» за 3,5 миллиона евро. Футболист подписал с российской командой контракт до конца сезона-2025/2026.

– Остаюсь ли я в «Локомотиве» на следующий сезон? Конечно же, остаюсь, я люблю Россию! Мне очень нравится играть в этом клубе, – цитирует Изидора «Спорт-Экспресс».

Добавим, что французский игрок принял участие в 11 матчах «Локомотива» во всех турнирах, забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Его команда занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка в 28 турах.

14 марта столичный клуб сыграет дома против «Динамо».