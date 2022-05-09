«Интер» готов продать Лаутаро Мартинеса в «Арсенал» за 60 миллионов евро

Руководство «Интера» рассматривает возможность продажи нападающего клуба Лаутаро Мартинеса в «Арсенал» летом 2022 года.

Как сообщает ESPN, главной причиной данного решения является тяжелая финансовая ситуация в миланской команде. Отмечается, что «нерадзурри» планируют заработать на трансфере 24-летнего аргентинца не менее 60 миллионов евро. Ранее стало известно, что футболист выразил желание остаться в клубе Серии А.

Напомним, что Мартинес выступает за «Интер» с июля 2018 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 46 матчах черно-синих во всех турнирах, забил 23 гола и отдал три результативных паса. Его действующий контракт рассчитан до лета 2026-го.