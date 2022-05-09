Гилерме находится в шаге от подписания нового контракта с «Локомотивом»

Сегодня, 9 мая, стало известно о том, что «Локомотив» в ближайшее время продлит контракт с голкипером клуба Маринато Гилерме.

Как сообщает «Чемпионат», новое соглашение между московской командой и 36-летним футболистом будет рассчитано до конца декабря 2023 года.

Отметим, что Гилерме выступает за «Локомотив» с августа 2007 года. Всего на счету вратаря 375 проведенных матчей за железнодорожников, в которых он пропустил 372 гола и 138 раз отстоял «на ноль». Его действующий контракт рассчитан до 30 июня 2022-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Гилерме в один миллион евро.