Каррера обратился к игрокам «Спартака» перед матчем против «Енисея»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал комментарий перед матчем красно-белых против красноярского «Енисея».

Напомним, команды сыграют в полуфинале Кубка России. Встреча состоится 11 мая и пройдет в Москве, а главным арбитром поединка выступит Сергей Карасев.

«Спартаку» ни в коем случае нельзя недооценивать «Енисей», они способны принести много проблем красно-белым. Эта команда уже побеждала клубы РПЛ и не просто так оказалась в полуфинале Кубка. Поэтому очень важно полностью настроиться на этот матч и выходить с максимальной концентрацией», – сказал итальянец порталу Sport24.ru.

Добавим, что в другой паре сыграют «Динамо» и «Алания». Их матч состоится 10 мая.