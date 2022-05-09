Рианчо дал совет «Спартаку» перед матчем против «Енисея»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался перед матчем красно-белых против «Енисея» в полуфинале Кубка России.

«Спартаку» необходимо как следует настроиться на игру и полностью сосредоточиться на подготовке к матчу, потому что маленьких соперников не бывает. «Енисей» способен принести много проблем команде, «Спартак» должен быть готов на все сто процентов и не допустить недооценку противника», – сказал испанец, чьи слова приводит Sport24.ru.

Напомним, команды сыграют 11 мая. Встреча пройдет в Москве, а главным арбитром поединка выступит Сергей Карасев.

К слову, в другой паре сыграют «Динамо» и «Алания». Их матч состоится 10 мая.