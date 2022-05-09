Сергей Силкин: «Динамо» отступать дальше некуда, болельщики не поймут, если они проиграют «Алании»

Экс-наставник «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка России между бело-голубыми и владикавказской «Аланией».

«Недооценки со стороны «Динамо» быть не может. Думаю, динамовцам отступать дальше некуда, болельщики не поймут, если они еще «Алании» проиграют», - приводит слова специалиста ТАСС.

Матч «Динамо» - «Алания» состоится 10 мая в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Во второй полуфинале сыграют московский «Спартак» и красноярский «Енисей».