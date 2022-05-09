Стало известно, что Дибала отклонил предложения нескольких клубов ради перехода в «Интер»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала близок к уходу из туринского клуба. Об этом сообщает Football Italia.
По информации источника, аргентинец намерен подписать контракт с «Интером», поэтому отклоняет предложения других клубов.
Ранее агент футболист заявил, что он пока не ведет переговоров с другими командами.
Напомним, что Дибала покинет «Ювентус» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Он выступает за клуб с июля 2015 года – на его счету 114 голов и 48 результативных передач в 289 матчах в составе туринцев.
источник: Football Italia