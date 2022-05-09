Газзаев не рискнул назвать фаворита Кубка России

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в преддверии завтрашнего полуфинала Кубка России «Динамо» - «Алания» оценил шансы каждой из оставшихся в турнире команд выиграть трофей.

«Все команды, которые пробились в полуфинал сделали это уверенно, а самое главное заслуженно. Клубы ФНЛ на своем поле убедительно обыгрывали представителей РПЛ. В кубковых матчах на первый план всегда выходит характер и воля к победе. Таких матчей много не бывает. Трудно предсказать результаты сейчас и назвать главного фаворита на победу в этом турнире. Не сомневаюсь, что «Динамо» и «Алания» покажут свои лучшие качества. Давайте наберемся терпения и посмотрим все игры, а уже после будем подводить итоги. Нас ждут интересные матчи», - приводит слова Газзаева «РБ-Спорт».

Матч между «Динамо» и «Аланией» пройдет 10 мая и начнется в 16:30 по московскому времени. Второй полуфинал Кубка России состоится на следующий день, в нем «Спартак» примет на своем поле «Енисей».