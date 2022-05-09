Хави заявил, что «Барселоне» будет сложно подписать Холанда из-за экономической ситуации

Главный тренер «Барселоны» Хави отреагировал на информацию о том, что «Манчестер Сити» согласовал контракт с нападающим дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холандом.

«Официально сделка еще не завершена. Так что мне нечего сказать. Когда объявят официально, то можете спросить меня снова. «Барселоне» тяжело подписать Холанда из-за экономической ситуации», - приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Напомним, что Холанд выступает за «Боруссию» с января 2020 года. Всего в составе «шмелей» он принял участие в 88 матчах во всех турнирах, забил 85 голов и отдал 23 результативных передачи. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 150 миллионов евро.