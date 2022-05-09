Директор «Енисея» заявил, что команда приложит все усилия для победы над «Спартаком»

Директор «Енисея» Алексей Ивахов поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка России, в котором красноярский клуб сыграет со «Спартаком».

Отметим, что встреча между командами состоится 11 мая в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало – в 19:30 мск. Главным арбитром игры был назначен Сергей Карасев.

«Это кубковый матч, учитывая, что мы играем в гостях, конечно, преимущество будет у «Спартака», но при этом мы однозначно рассчитываем на хороший футбол, и, конечно же, приложим все усилия для победы», - приводит слова Ивахова ТАСС.

Добавим, что на четвертьфинальной стадии турнира «Спартак» минимально обыграл ЦСКА (1:0), а «Енисей» обыграл «Рубин» (3:1).

В другом полуфинале сыграют между собой московское «Динамо» и «Алания». Их встреча запланирована на 10 мая.