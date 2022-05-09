Нигматуллин назвал фаворита в матче «Динамо» - «Алания»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча между московским «Динамо» и владикавказской «Аланией» в полуфинале Кубка России.

«Динамо» победит с минимальной разницей в счете благодаря более высокому классу игроков. «Алания» приедет максимально мотивированной, хотя и лишится поддержки своих болельщиков дома», - приводит слова Нигматуллина Sport24.

Матч «Динамо» - «Алания» состоится 10 мая в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Во втором полуфинале сыграют московский «Спартак» и красноярский «Енисей».