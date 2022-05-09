ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Нигматуллин назвал фаворита в матче «Динамо» - «Алания»

Встреча в рамках полуфинала Кубка России состоится 10 мая в Москве.
09 мая 2022 18:47

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча между московским «Динамо» и владикавказской «Аланией» в полуфинале Кубка России.

«Динамо» победит с минимальной разницей в счете благодаря более высокому классу игроков. «Алания» приедет максимально мотивированной, хотя и лишится поддержки своих болельщиков дома», - приводит слова Нигматуллина Sport24.

Матч «Динамо» - «Алания» состоится 10 мая в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Во втором полуфинале сыграют московский «Спартак» и красноярский «Енисей».

источник: Sport24.ru
Это интересно:
Нойер согласился на продление контракта с «Баварией»
Действующее соглашение голкипера с мюнхенским клубом истекает летом 2023 года.
09.05.2022 19:29
Футбол
Мбаппе был замечен в ресторане Мадрида
Французский форвард обедал с одноклубником по «ПСЖ».
09.05.2022 18:55
Футбол
автор: Максим Скороходов
Нигматуллин назвал фаворита в матче «Динамо» - «Алания»
Встреча в рамках полуфинала Кубка России состоится 10 мая в Москве.
09.05.2022 18:47
Футбол
Директор «Енисея» заявил, что команда приложит все усилия для победы над «Спартаком»
Встреча в рамках полуфинала Кубка России состоится 11 мая в Москве.
09.05.2022 18:12
Футбол
Хави заявил, что «Барселоне» будет сложно подписать Холанда из-за экономической ситуации
Норвежский футболист близок к тому, чтобы покинуть дортмундскую «Боруссию» в конце текущего сезона.
09.05.2022 17:27
Футбол
Погба отказался переходить в «Манчестер Сити»
Хавбек другого клуба из Манчестера намерен летом сменить команду.
09.05.2022 17:24
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Динамо» оригинально пригласило болельщиков на матч с «Аланией» в полуфинале Кубка России
Встреча состоится 10 мая в Москве.
09.05.2022 17:15
Футбол
Газзаев не рискнул назвать фаворита Кубка России
За трофей продолжают бороться «Динамо», «Спартак», «Алания» и «Енисей».
09.05.2022 16:59
Футбол
автор: Максим Скороходов
Объявлена звезда, которая выступит на церемонии открытия финала ЛЧ-2022
За трофей поборются «Ливерпуль» и мадридский «Реал».
09.05.2022 16:58
Футбол
Стало известно, что Дибала отклонил предложения нескольких клубов ради перехода в «Интер»
По окончании текущего сезона аргентинский футболист станет свободным агентом.
09.05.2022 16:40
Футбол
Россия на Пхукете — пляж или выборы? Все болевые точки революционного конгресса ISU
Опубликована полная повестка конгресса ISU, который пройдет 6-10 июня в Таиланде. Там будут обсуждаться и могут быть приняты сразу несколько важных новшеств в правилах фигурного катания и регламенте крупнейших соревнований.
Две звезды для Манчестера! «Сити» берет Холанда, «Юнайтед» сохраняет Роналду
Авторитетное издание The Athletics утверждает, что Эрлинг Холанд наконец-то определился со своим будущем: 21-летний норвежец продолжит карьеру в «Манчестер Сити». Есть новости и по Криштиану Роналду.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 09.05.2022: на кону 2 550 000 рублей!
9 мая 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Сильва побил рекорд Карпина, Дибала догнал Баджо! Главные цифры футбольного уик-энда
Самая интересная статистика европейских чемпионатов за выходные.
У Кучерова два паса и важная победа, у Капризова — гол и несмертельное поражение. Русские звезды в Кубке Стэнли (видео)
Две голевые передачи Никиты Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Торонто» (7:3) и сравнять счет в серии первого раунда плей-офф (2-2), а вот гола Кирилла Капризова не хватило «Миннесоте» для победы над «Сент-Луисом» (2:5, 2-2).
Ферстаппен снова обыграл Леклера, «Быки» почти догнали «Феррари». Итоги Гран-при Майами
На первом в истории «Формулы-1» Гран-при Майами развернулась ожесточенная борьба между ведущими гонщиками «Феррари» и «Ред Булла».
«УЕФА выплатил нам все деньги». Гендир «Локомотива» — о настоящем и будущем клуба
Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко после победы над «Рубином» в 28-м туре РПЛ (1:0) рассказал о ситуации с легионерами, финансировании на следующий сезон и реконструкции Баковки.
По Слуцкому плачет Волгоград, Березуцкий попал в компанию Ваноли. РПЛ — на финишной прямой
В чемпионате России-2021/22 осталось два тура, а ситуация внизу и вверху таблицы очень запутанная.
Народ пришел на сборную — сборная ответила победой! Как Россия выиграла новый турнир в Питере
В финале Liga Stavok St. Petersburg Cup российские хоккеисты одержала волевую победу над белорусами (3:2).
Россия по-прежнему в игре! Расклады на PGL Major Antwerp 2022 по CS:GO
9 — 22 мая в Антверпене пройдет LAN-турнир с участием 24 элитных киберспортивных команд по CS:GO. Призовой фонд составит 1 миллион долларов.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика