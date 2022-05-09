Мбаппе был замечен в ресторане Мадрида

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе был замечен в одном из ресторанов Мадрида, сообщает COPE.

По данным источника, он находился в заведении вместе со своим одноклубником Ашрафом Хакими и его братом.

Напомним, что контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает 30 июня, в связи с чем форвард раздумывает над продолжением своей карьеры. Одним из главных претендентов на футболиста является мадридский «Реал».

В текущем сезоне 23-летний форвард провел 43 матча за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых забил 35 мячей и отдал 33 голевые передачи.