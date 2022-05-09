Деменко думает, что Хачатурянц может уйти с поста президента РПЛ из-за проблем с судейством

Экс-футболист сборной России Максим Деменко прокомментировал слухи о том, что Ашот Хачатурянц может в ближайшее время уйти с должности президента РПЛ.

«Возможно, разговоры об уходе Хачатурянца — фейк. Но дыма без огня не бывает. Может, это происходит из-за того, что сейчас есть конфликтные ситуации по судейскому корпусу. Ситуация не улучшается, наверное, и клубы давят. Мы видели, что Ашот Хачатурянц решал вопросы судейства максимально жестко, но, видимо, на него оказывается давление большое», - приводит слова Деменко «Газета.Ru».

Напомним, что в октябре прошлого года Хачатурянц был назначен исполняющим обязанности президента РПЛ. На данном посту он заменил Сергея Прядкина. Спустя месяц специалист был утвержден в должности, подписав контракт на пять лет.