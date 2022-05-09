Фернандиньо признался, что не спал три ночи после поражения «Манчестер Сити» от «Реала»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо дал комментарий после вылета из Лиги чемпионов. Накануне английский клуб уступил мадридскому «Реалу» (1:3 ДВ).

Отметим, что первая встреча завершилась победой «горожан» со счетом 4:3. Таким образом, в финал турнира вышел мадридский клуб

«Я провел три ночи практически без сна, но это часть жизни, это часть футбола. Я прошел через несколько подобных ситуаций, но самым важным было то, что нам удалось хорошо отреагировать и победить в матче с «Ньюкаслом», - приводит слова Фернандиньо ESPN.

Добавим, что в финале Лиги чемпионов сезона-2021/22 «Реал» сыграет с «Ливерпулем». Встреча запланирована на 28 мая и пройдет в Париже. Ранее команда Юргена Клоппа дважды обыграла «Вильярреал» (2:0, 3:2) в рамках полуфинальной стадии.