Холанд прошел медобследование для «Манчестер Сити»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд успешно прошел медосмотр перед трансфером в «Манчестер Сити», Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, контракт норвежского форварда с «горожанами» будет рассчитан на пять лет, а его еженедельная зарплата составит около 375 000 фунтов в неделю. «Ман Сити» выплатит за необходимую сумму отступных за игрока - от 60 до 75 млн евро.

Напомним, что Холанд выступает за «Боруссию» с января 2020 года. Всего в составе «шмелей» он принял участие в 88 матчах во всех турнирах, забил 85 голов и отдал 23 результативных передачи. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 150 миллионов евро.