Апелляционный комитет ФИФА подтвердил перенос матча Бразилия – Аргентина

Апелляционный комитет ФИФА вынес окончательное решение по сорванному матчу отбора на чемпионат мира в Катаре между сборными Бразилии и Аргентины.

Напомним, что игра между данными национальными командами началась 5 сентября, но была прервана в самом начале Бразильским агентством санитарного надзора из-за того, что аргентинские футболисты Эмилиано Мартинес, Эмилиано Буэндия, Джованни Ло Чельсо и Кристиана Ромеро не прошли карантин, связанный с пандемией коронавируса.

По результатам расследования, все четыре игрока получили по два матча дисквалификации.

В итоге, ФИФА подтвердила, что матч Бразилия – Аргентина будет переигран, но при этом апелляционный комитет организации уменьшил штрафы для Бразильской конфедерации футбола и Ассоциации футбола Аргентины, выписанные в решении от 14 февраля.

Отметим, что новая дата игры так и не определена.