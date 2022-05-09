Александр Мостовой считает «Динамо» фаворитом в матче против «Алании»

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой оценил шансы своей бывшей команды выйти в финал Кубка России, а также назвал фаворита матча «Динамо» - «Алания».

«Динамо» — фаворит. Играть будут в Москве. Думаю, завтра мы увидим «Динамо» более внятным. В последнее время что «Динамо», что ЦСКА превратились в посредственные команды. Завтра домашний полуфинал, поэтому должны бросить все свои силы. Ясно, что «Алания» будет пытаться: для них это матч всей жизни. Но «Динамо» по всем качествам должно превзойти. У «Спартака» всё то же самое. Я не знаю, что должно произойти, чтобы «Динамо» и «Спартак» проиграли дома», - приводит слова Мостового «Чемпионат».

Матч между «Динамо» и «Аланией» пройдет 10 мая и начнется в 16:30 по московскому времени. Второй полуфинал Кубка России состоится на следующий день, в нем «Спартак» примет на своем поле «Енисей».

Финал пройдет 29 мая в столице России на стадионе «Лужники».