Сборная Украины не хочет без борьбы получить путевку на чемпионат мира в Катаре

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков заявил, что его команда хочет в честной борьбе завоевать последнюю путевку на чемпионат мира в Катаре.

«Было бы грустно получить право выступить на ЧМ в качестве подарка. Игроки этого не хотят. Знаю, что пробиться в финальную стадию турнира будет очень сложно, но я верю в команду. Мы должны это заслужить», - приводит слова Петракова «Бомбардир.ру».

Напомним, что в полуфинале стыковых матчей на чемпионат мира в Катаре сборная Украины сыграет 1 июня против Шотландии, победитель этого матча через четыре дня оспорит последнюю европейскую путевку с национальной командой Уэльса, которая будет хозяином финала стыков.