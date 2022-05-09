Клопп заявил, что переход Холанда в «Манчестер Сити» выведет все на новый уровень

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на информацию о том, что нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд прошел медицинский осмотр для перехода в «Манчестер Сити».

«Если Холанд перейдёт в «МанСити», слабее эта команда точно не станет. Я знаю, что большинство сейчас начнёт говорить о деньгах, но этот трансфер выводит всё на новый уровень», - приводит слова Клоппа RT, ссылаясь на Metro.

По информации инсайдеров, контракт норвежского форварда с «горожанами» будет рассчитан на пять лет, а его еженедельная зарплата составит около 375 000 фунтов в неделю. «Ман Сити» выплатит за необходимую сумму отступных за игрока - от 60 до 75 млн евро.

Напомним, что Холанд выступает за «Боруссию» с января 2020 года. Всего в составе «шмелей» он принял участие в 88 матчах во всех турнирах, забил 85 голов и отдал 23 результативных передачи. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.