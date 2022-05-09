«Челси» готов рассмотреть предложения по продаже Кепы Аррисабалаги

Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага может покинуть лондонский клуб ближайшим летом. Об этом сообщает ESPN.
По информации источника, руководство английского клуба намерено продать испанского голкипера из-за высокой заработной платы. Кепа получает 180 тысяч евро в неделю.
Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2025 года. Рыночная стоимость голкипера оценивается в 10 миллионов евро.
Напомним, что Кепа перешел в «Челси» из «Атлетика» (Бильбао) в августе 2018 года за 80 млн евро. С тех пор он провел за команду 124 матча, в 47 из них оставив ворота «сухими». В составе лондонского клуба Аррисабалага стал победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.
источник: ESPN