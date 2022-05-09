Агент Лаутаро Мартинеса заявил, что его клиент хочет остаться в «Интере»

Футбольный агент Алехандро Камано, представляющий интересы нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса, заявил, что его клиент не планирует покидать миланский клуб.

«Лаутаро сосредоточен на выступление за «Интер». И он не рассматривает варианты перехода в другой клуб. Его все устраивает в Милане», - приводит слова Каманов Football Italia.

Напомним, что Мартинес выступает за «Интер» с июля 2018 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 46 матчах черно-синих во всех турнирах, забил 23 гола и отдал три результативных паса. Его действующий контракт рассчитан до лета 2026-го.