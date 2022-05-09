«Барселона» близка к продаже Коутиньо в «Астон Виллу»

Полузащитник Филиппе Коутиньо может остаться в «Астон Вилле» на постоянной основе. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, английский клуб имел право выкупить арендованного у «Барселоны» футболиста за 40 миллионов евро, однако каталонцы в итоге близки к тому, чтобы согласиться продать бразильца за 15-20 млн евро.

Добавим, что в нынешнем сезоне Коутиньо принял участие в десяти матчах «Астон Виллы» во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативных передачи.

В данный момент портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 18 миллионов евро.