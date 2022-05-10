Гогниев уверен, что «Алания» знает, как обыграть «Динамо» в Кубке России

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев поделился ожиданиями от предстоящего матча владикавказской команды с московским «Динамо» в полуфинале Кубка России.

«Мы хотим выиграть, выйти как на последний бой. Мы знаем, как обыграть эту команду. Если выполним на 100% задуманное, то победим», - приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Матч «Динамо» - «Алания» состоится сегодня, 10 мая, в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Во втором полуфинале сыграют московский «Спартак» и красноярский «Енисей».