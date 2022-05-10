Жезус уйдет в «Арсенал» после трансфера Холанда в «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус может продолжить карьеру в лондонском «Арсенале». Об этом сообщает The Sun.
По данным источника, «горожане» готовы отпустить 25-летнего футболиста в летнее трансферное окно после подписания клубом форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
Ранее сообщалось, что норвежец успешно прошел медосмотр перед трансфером в «Манчестер Сити». Контракт форварда с «горожанами» будет рассчитан на пять лет, а его еженедельная зарплата составит около 375 000 фунтов в неделю. «Ман Сити» выплатит за необходимую сумму отступных за игрока - от 60 до 75 млн евро.
источник: The Sun