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Жезус уйдет в «Арсенал» после трансфера Холанда в «Манчестер Сити»

Ранее сообщалось, что норвежский форвард прошел медобследование для английского клуба.
10 мая 2022 10:45

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус может продолжить карьеру в лондонском «Арсенале». Об этом сообщает The Sun.

По данным источника, «горожане» готовы отпустить 25-летнего футболиста в летнее трансферное окно после подписания клубом форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

Ранее сообщалось, что норвежец успешно прошел медосмотр перед трансфером в «Манчестер Сити». Контракт форварда с «горожанами» будет рассчитан на пять лет, а его еженедельная зарплата составит около 375 000 фунтов в неделю. «Ман Сити» выплатит за необходимую сумму отступных за игрока - от 60 до 75 млн евро.

источник: The Sun
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Жезус уйдет в «Арсенал» после трансфера Холанда в «Манчестер Сити»
Ранее сообщалось, что норвежский форвард прошел медобследование для английского клуба.
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