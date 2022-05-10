Властимил Петржела: Ни в какой «Спартак» Федотову уходить не надо, там все обречены на провал

Бывший наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на появившуюся новость о том, что новым главным тренером «Спартака» может стать специалист из «Сочи» Владимир Федотов.

Ранее стало известно, что руководство красно-белых заинтересовано в приглашении в команду 55-летнего специалиста по окончании текущего сезона.

«Ни в какой «Спартак» ему уходить не надо, там все обречены на провал. Вижу Федотова преемником Семака. Он будет следующим тренером «Зенита» после Сергея», - приводит слова Петржелы Sport24.

Добавим, что Федотов возглавляет «Сочи» с января 2020 года. В нынешнем сезоне его команда занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 52 очка. Идущее вторым «Динамо» опережает сочинцев лишь по дополнительным показателям.

Действующий контракт Федотова с «Сочи» рассчитан до 30 июня 2022 года.