Ватцке прокомментировал информацию о возможном трансфере Холанда в «Манчестер Сити»

Председатель совета директоров дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке отреагировал на информацию о возможном трансфере норвежского нападающего клуба Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити».

«Что думаю о трансфере Холанда? Решение за Эрлингом. «Боруссия» существует и играет в футбол уже 113 лет, и в течение 111 лет мы играли без Эрлинга Холанда», - приводит слова Ватцке CNN.

Ранее сообщалось, что норвежец успешно прошел медосмотр перед трансфером в «Манчестер Сити». Контракт форварда с «горожанами» будет рассчитан на пять лет, а его еженедельная зарплата составит около 375 000 фунтов в неделю. «Ман Сити» выплатит за необходимую сумму отступных за игрока - от 60 до 75 млн евро.