Силкин считает, что «Алания» неслучайно дошла до полуфинала Кубка России

Экс-наставник «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка России между бело-голубыми и владикавказской «Аланией».

«Если «Динамо» чуть недооценит, по каким-то причинам будет играть не в полную силу, то могут и возникнуть проблемы. «Алания» неслучайно добралась до полуфинала», - приводит слова Силкина «Чемпионат».

Матч «Динамо» - «Алания» состоится 10 мая в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Во второй полуфинале сыграют московский «Спартак» и красноярский «Енисей».