Терехов допустил, что «Сочи» может конкурировать с «Зенитом» за чемпионство РПЛ в сезоне-2022/23

Фланговый защитник «Сочи» Сергей Терехов ответил на вопрос о том, способен ли его клуб побороться с «Зенитом» за чемпионство РПЛ в случае усиления состава сочинцев перед началом сезона-2022/23.

Отметим, что в данный момент подопечные Владимира Федотова занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 52 очка. Идущее вторым «Динамо» опережает «барсов» лишь по дополнительным показателям. Что касается «Зенита», то петербуржцы досрочно завоевали золотые медали первенства в 27-м туре.

– Думаю, все возможно. Почему нет? Все зависит как от нас, так и от руководства. Но так далеко заглядывать нет смысла, потому что никто не знает, какой будет следующий сезон. Сейчас все мысли – об оставшихся двух турах, – цитируют Терехова «Известия».

Добавим, что в оставшихся двух турах РПЛ «Сочи» сыграет с «Нижним Новгородом» (13 мая, дома) и «Динамо» (21 мая, в гостях).