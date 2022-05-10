Карасев – о работе в РПЛ: Судим матчи, в которых играют миллионеры, – зарабатываем несравнимо меньше

Футбольный арбитр Сергей Карасев рассказал о финансовых проблемах российских судей в связи с отстранением от работы в еврокубках.

Напомним, что ранее УЕФА принял решение не назначать рефери из России на матчи турниров под своей эгидой.

– Для меня сейчас финансовый вопрос – главенствующий, как и для других «международников». Гонорары за работу на зарубежных матчах выше, чем в России, – цитирует Карасева «Матч ТВ».

При этом Карасев сообщил, что в РПЛ судьи получают около 100 тысяч рублей за один матч. Подобный гонорар считается нормальным, однако он добавил, что в случае серьезных ошибок арбитр может быть отстранен от работы в лиге. Тем самым, он лишается финансовой стабильности.

– Судим матчи, в которых играют миллионеры, – зарабатываем несравнимо меньше, – отметил Карасев.