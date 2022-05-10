РФС станет участником 46-го конгресса УЕФА

Российский футбольный союз примет участие в 46-м конгрессе УЕФА, который пройдет 11 мая в Вене (Австрия).

Как сообщает «Чемпионат», ссылаясь на слова службы коммуникаций РФС, российскую делегацию на предстоящем мероприятии возглавит Александр Алаев, занимающий должность генерального секретаря РФС.

Также отмечается, что президент РФС Александр Дюков будет присутствовать на очередном заседании исполнительного комитета УЕФА, запланированном на 10 мая.

Напомним, 2 мая стало известно, что УЕФА отстранил российские клубы от участия в еврокубках в сезоне-2022/23. Кроме того, национальная команда исключена из состава участников Лиги наций, а заявки страны на проведение Евро-2028 и Евро-2032 отклонены.