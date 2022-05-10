Дмитрий Булыкин: «Спартак» направит все усилия на завоевание Кубка России к столетию

Бывший нападающий национальной команды Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка России, в котором красноярский «Енисей» сыграет против «Спартака».

Отметим, что встреча между командами состоится 11 мая в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало – в 19:30 мск. Главным арбитром игры был назначен Сергей Карасев.

«Фаворитом этой встречи является «Спартак». Думаю, они приложат все усилия, чтобы к столетию завоевать хотя бы Кубок», - приводит слова Булыкина «СЭ».

Добавим, что на четвертьфинальной стадии турнира «Спартак» минимально обыграл ЦСКА (1:0), а «Енисей» обыграл «Рубин» (3:1).

В другом полуфинале сыграют между собой московское «Динамо» и «Алания». Их встреча запланирована на 10 мая.